Filistin'den İsrail'e BMGK'nın 2334 sayılı kanununa uyma çağrısı

Filistin’in resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, BMGK’nın 2334 sayılı kararına uymalı ve iki devletli çözüm ilkesi doğrultusunda Filistin halkının kaderini tayin etmesi hakkını tanımalıdır. Tüm Yahudi yerleşim birimleri illegaldir ve kabul edilemezdir. Bu yerleşim birimleri Güvenlik Konseyi kararlarının ve uluslararası toplumun iradesiyle çelişiyor." ifadelerine yer verildi.

Rudeyne ayrıca açıklamasında İsrail’in Filistinli taraflar arasındaki uzlaşı çabalarını sabote etmeye çalıştığına dikkati çekerek, "İsrail'in, ABD'nin barışı tesis etmeye yönelik çabalarına engel çıkarmaması ya da Filistin ulusal uzlaşısını sağlamaya çalışan Mısır’ın çabalarını engelleyen şartlar koymaması gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

Hamas ve Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşma kapsamında, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin, en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getireceği açıklanmıştı.

BMGK, geçen yıl aralık ayında dönemin ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin çekimser oy kullanması sayesinde İsrail yerleşim faaliyetlerinin derhal durdurulmasını isteyen 2334 sayılı kararı kabul etmişti.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısının kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor.