Filistin direniş gruplarından bir heyet, Kahire'de istişare toplantısına katılmak üzere Gazze'den ayrıldı

Heyet içinde İslami Cihad, El-Ahrar ve Mucahidin hareketleri ile Halk Direniş Komiteleri'nin yöneticileri bulunuyor.

Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rışık, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın Filistinli gruplar ve direniş liderleriyle Kahire'de istişare toplantıları düzenleyeceğini ifade etmişti.

Rışk, liderlerle görüşülecek konuların İsrail'le ateşkes, Filistin uzlaşısı ve ulusal taleplere ilişkin olacağını belirtmişti.

Başta Hamas ve Fetih hareketleri olmak üzere Filistinli grupların, gelecek günlerde Mısır istihbarat biriminin gözetiminde diyalog görüşmelerine başlaması bekleniyor.

Gazze sınırında İsrail'e ait bir iş makinesine 8 Ağustos'ta Filistin tarafından ateş açıldığı iddiasıyla başlayan gerginlikte İsrail ordusu Gazze'de 150'den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu, Gazze'den de İsrail tarafına 180 roket atıldığını açıklamıştı.

Mısır'ın ara buluculuğunda 9 Ağustos Perşembe günü ise taraflar arasında ateşkes sağlanmıştı.

Filistin topraklarında Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Fetih ile Hamas heyetleri, son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümetinin geçen yılın sonunda Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü devralması gerekiyordu ancak yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle bu tam olarak hayata geçirilemedi.