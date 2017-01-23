Filistinli tutsakların ailelerinden gösteri

Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde toplanan aileler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan göstericiler, uluslararası kuruluşlara söz konusu Filistinlilerin özgürlüğüne kavuşması konusunda çalışma yürütmeleri çağrısında bulundu.

Tutuklu annesi Ravza en-Neccar, burada yaptığı konuşmada, "Bizler, uluslararası kuruluşlara, insan hakları örgütlerine ve dünyaya İsrail hapishanelerindeki evlatlarımızı kurtarmaları için harekete geçmelerini söylemek için buradayız." dedi.

Oğlunun 14 yıldır İsrail'deki hapishanelerde tutulduğunu belirten Neccar, "Son dört yıldır 'güvenlik gerekçesiyle' oğlumu ziyaret etmeme izin verilmiyor. Uluslararası Kızılhaç Örgütüne, ziyaret engelinin kaldırılması için İsrailli yetkililer üzerinde baskı kurmaları çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in gerekçesiz tutuklamaları ve hapishanelerdeki keyfi uygulamalarını protesto eden Filistinliler, her hafta düzenledikleri gösterilerle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor.

Filistin resmi verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.