Filiz Aker'in yeğeninden şok iddialar: Halam için öncelik para, cinayeti planlamıştır

Dilek Bayer, Vatan Şaşmaz ile halasının 12 yıl önce tanıştıklarını söyledi, "Halam, Amerika’dan dönüp Polat Towers’dan ev aldı. Orada tanışıyorlar. 2.5-3 yıl kadar dolu dizgin bir aşk yaşıyorlar. Vatan ilk eşi ile evlendiğinde bile onu arıyordu, ‘Görüşelim’ diyordu. Halam ‘İstemiyorum’ derdi" iddiasında bulundu.

Bayer, aralarında para ilişkisi var mıydı? sorusu üzerine "Vatan küçük prens rolünde değildi! Zorla yapılan bir şey yoktu, ikisi birbirlerinden hoşlanıyordu. Vatan popüler adam, halam güzel kadındı. Halam Vatan yüzünden milyonlar kaybetti. Vatan “Borsa oynayalım, kazanacağız” demiş, parayı yanlış yönlendirmiş. Zaten en son olay günü otele çağırma sebebi bu. Verdiği 130 bin doları istemek" iddiasında bulundu.

Bayer "Halam onu öldürecek kadar tutkulu değildi. Ama para konusunda canı çok yandı. Halam deli ya da şizofren değil! Ancak politiktir. Yüzüne güler, sabırlıdır. Vaktini bekler" dedi.

'CİNAYETİ PLANLAMIŞTIR'

Bayer, "Halanız cinayeti planlamış mıdır?" sorusu üzerine "Evet, planlamıştır. 130 bin doları istemiş, “Gel helalleşelim” demiş. Vatan’a güveniyordu. Maddi manevi zarara uğramış herkes aynı şeyi yapar. Eşim beni aldattı, ben bile “Alayım bir silah; kendime de ona da sıkayım” diye düşündüm" dedi.

Bayer, "Halanız kaç kez evlendi" sorusuna "İlk eşi Yavuz Bey’di. Aydın Bey ise hayat arkadaşıydı" dedi. (Posta)