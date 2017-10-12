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Film çekmek için çağırdıkları yönetmeni bıçakladılar

Suriyeli yönetmen Muhammed Beyazıd, filmine finansman sağlamak için geldiği İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğradı. Beyazıd tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis saldırıyı aydınlatmaya çalışıyor.

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ABD pasaportlu Suriyeli yönetmen Muhammed Beyazıd, önceki gün İstanbul Başakşehir'de bıçaklı saldırıya uğradı. Omuzundan yaralanan Beyazıd, Bağcılar'da bir hastaneye götürüldü. Hastanede müdahale edilen yönetmen, taburcu edildi.

Olayın ardından İstanbul polisi, saldırganları bulmak için harekete geçti. Suriyeli yönetmenin ifadesini alıp olayın gelişimini öğrenen polis, çok yönlü çalışma başlattı. Yönetmen Beyazıd, Esad karşıtlığı sebebiyle bir süre hapishanede yatmıştı. Suriye'deki hayat ve kültüre ait çok sayıda filmi olan genç yönetmeni bıçaklayan kişi aranıyor. (Habertürk)

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