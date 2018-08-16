Fındık üreticisi afetzedelere Kızılay'dan destek

Türk Kızılayı, Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde şiddetli yağışın ardından boşaltılan 18 evin sakinlerine yardım elini uzatıyor.

Taşkesiği Mahallesi'ndeki 18 ev, şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelan ve toprak kayması riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Vatandaşlar, İlküvez Çok Programlı Lisesi'nin pansiyonuna yerleştirildi.

Olası riske karşı evlerin bulunduğu bölgenin güvenliği jandarma ekiplerince sağlanırken, giriş konusunda da izin verilmiyor.

Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve AFAD başta olmak üzere afet müdahalesi geçekleştiren tüm kuruluşlarla koordinasyon sağlayan Kızılay, mağduriyet yaşayan afetzedelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma başlattı.

Pansiyonun yemekhane bölümünde Kızılay'ın koordinesinde hazırlanan yemekler, afetzedelere ikram ediliyor.

Evlerin çevresindeki bahçelere giremeyen vatandaşlar, riskli alan dışında kalan az sayıdaki bahçelerde fındıklarını hasat edebiliyor.

Kızılay, öğle arasında risk taşımayan bölgede üreticilere sıcak yemek ikramında bulunuyor. Akşam da pansiyonda yemek servisi yapıyor.

Öte yandan, bir mahalle sakini, heyelan sonrasındaki görüntüyü cep telefonuyla kaydetti.

Taşkesiği Mahalle Muhtarı Efer Karayiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimsenin evinin yıkılmasına gönüllerinin razı olmadığını söyledi.

Türk Kızılayının, kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Karayiğit, "Onlara da teşekkür ediyoruz. Bizlere her konuda yardımcı oldular. Can kaybımız da olmadığı için şükrediyoruz." dedi.

Afetin, fındık sezonunda olmasının vatandaşı daha zor durumda bıraktığını belirten Karayiğit, "Vatandaşın bahçedeki fındıkları ırmaklara, dereye ve hatta denizlere kadar gitti. Risk taşıyan bölgenin dış kısmındaki fındıklarımızı topluyoruz. Devlet yetkililerine de her konuda teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Devletimiz bize sahip çıktı"

Beş kişilik aile mensubu Saniye Karayiğit ise kendilerine yapılan yardımlardan dolayı herkese teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin, yemeğimizi, yatağımızı verdiler. Büyüklerimizin hepsinden Allah razı olsun, bize çok sahip çıktılar, bizi sokakta bırakmadılar. Her şey dört dörtlük ama evimizin yanı gibi olmuyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Güler Karayiğit de çok yağmur yağdığını ve evlerini boşaltmak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O korku, o çocukların ağlaması... O kadar korktu ki o çocuklar, kaçmaya kalktılar. Anneler hangi birini alacağını bilemediler. O kadar korktuk, hala o çocuklar yatarken o korkuyla yatıyor. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Tabii ki çok sıkıntı. Çok zor bir şey. Devletimiz bize sahip çıktı. Allah razı olsun. Yine de evlerimizde durmak istiyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz. Kaç senedir burada oturuyoruz. Başka yere gitmek istemiyoruz. Bu kadar emek verdik, çocukluğumuz, her şeyimiz burada geçti."

İnşaat işçisi Sezai Karayiğit ise gurbette çalıştığını ve gece gündüz çalışarak ev yaptırabildiğini anlattı. Aynı soyisimli çok sayıda yakınının aynı mahallede yaşadığına işaret eden Karayiğit, mahallelerinde durmayı temenni etti.

Pansiyonun müdür yardımcısı Fatih Tepegöz de afette mağdur olan vatandaşlara, 7 personel ile 24 saat esaslı hizmet verdiklerini anlattı.

Kızılay'ın da gıda desteğiyle koordineli şekilde aşçıların yemeği hazırladığını belirten Tepegöz, üç öğün 4 çeşit yemek verilerek ihtiyaçların karşılandığını sözlerine ekledi.