Firari emniyet müdürü havalimanında yakalandı!
Bitlis'teki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü, Muş Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.
- AA
Bitlis'teki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü, Muş Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Bitlis İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce de çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen ve firari olarak aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü, dün Muş Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
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