Firari eski Yargıtay üyesi Antalya'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu firari şüpheli Erdoğan'ın kentteki özel hastanede tedavi gördüğü bilgisine ulaştı.

Hastanenin beyin cerrahisi bölümünde ameliyat olduğu belirlenen ve bir süre daha tedavi görmesi gerektiği öğrenilen Erdoğan, polis ekiplerince yakalandı.

Erdoğan'ın hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 140 Yargıtay üyesine yönelik gözaltı kararı çıkarılmış, çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.