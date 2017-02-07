Firari FETÖ zanlısı polis kontrolünde yakalandı
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir zanlı tutuklandı.
- AA
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve bir dershanenin kantinini işleten Volkan Şener, Kozlu ilçesinde polis kontrolü sırasında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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