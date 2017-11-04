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Firari FETÖ'cü B. K. İstanbul'da yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) önemli isimlerinden firari olarak aranan 'Sami' kod adlı B.K. İstanbul'da yakalandı.

  • İHA
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 İHA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'nün dün Ankara'da yakalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sözleşmeli subayların sözde "imamı" olduğu belirtilen G.T.'nin de örgüt içindeki 'amiri' konumundaki "Sami" kod adlı B.K. İstanbul'da yakalandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince aranan FETÖ'nün kilit isimlerinden B.K.'nin, Avcılar ilçesinde bulunan örgütün "Gaybubet" denilen mahrem evlerinde gizlendiği öğrenilirken, İstanbul polisi, eve bu gece operasyon düzenledi. Polisin operasyonunu fark eden "Sami" kod adlı B.K.'nin, karşısında polisleri görünce kaçmaya başladığı, kovalamaca sonucu 'gaybubet' evinin arkasındaki mezarlıkta yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan B.K., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi.

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