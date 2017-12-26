Firari FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz'ı tahliye eden hakimler başka illerde görevlendirildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye aleyhine devam eden kumpas davasında Fetullahçı eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz tanıklık yapmıştı. Türkiye'den kaçırdığı sözde belgeleri ABD'ye götüren ve 50 bin dolar karşılığı tanıklık yaptığını ifadesinde belirten Hüseyin Korkmaz, Türkiye'de sanığı olduğu 25 Aralık kumpas davası kapsamında 10 Şubat 2016 günü skandal bir kararla tahliye edilmişti.

DÖNEMİN MAHKEME BAŞKANI AHMET CİVELEK VE ÜYE HAKİM CANTÜRK TAŞKIN

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararına dönemin mahkeme başkanı Ahmet Civelek ve üye hâkim Cantürk Taşkın imza atmış, mahkemenin diğer üye hâkimi İbrahim Gözükara ise muhalif kalmıştı. Hakim Gözükara, henüz iddianamenin bile okunmadığını, şüpheli hakkında ciddi iddialar bulunduğunu belirterek muhalefet şerhi yazmıştı.

ÇARPICI AYRINTI... "NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

17- 25 Aralık kumpasında başrol oynayan ve Fetullahçı polislerin emniyet içinde haberleşme amacıyla kullandıkları Spark isimli yazışma programında "Bütün kabineyi buraya toplayacağız… Nefes aldırmayacağız" şeklinde ifadeler kullandığı bilinen Korkmaz'ın tahliyesi tartışma konusu olmuştu. 15 Temmuz darbe girişimi ardından hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen ABD'ye firar ettiği anlaşılan Hüseyin Korkmaz'ın Türkiye aleyhine yürüyen kumpas davasında tanıklık yapması ardından verilen tahliye kararı yeniden gündeme geldi.

MERSİN VE ADANA HAKİMLİĞİNE GÖREVLENDİRİLDİ

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) dün yayınladığı 92 kişilik kararnamede Hüseyin Korkmaz'ı tahliye eden heyetteki Ahmet Civelek ve Cantürk Taşkın'ın durumlarını da görüştü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı olarak görev yapan Ahmet Civelek Mersin Hakimliği'ne, İstanbul Hakimi olarak görev yapan Cantürk Taşkın ise Adana Hakimliği'ne görevlendirildi.

BAŞSAVCI VEKİLİ DEMİR DE ATANDI

Aynı kararname kapsamında 17-25 Aralık darbe girişiminin hemen ardından Fetullahçı Terör Örgütü yargı içerisindeki yapılanmasına ilk tepkiyi göstermesi ile tanınan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Demir'in de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olarak atanması dikkat çekti.

Kaynak: Sabah