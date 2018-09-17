Firari FETÖ'cüye CHP'li belediyeden ruhsat verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın göreve getirdiği yöneticiler bir skandala imza attı. Mülkü firari FETÖ’cü İhsan Kalkavan’a ait olan kaçak kafeteryaya ruhsat verildi.

Bir marketin üzerine yapılan ve uzunca bir süre ruhsat verilmeyen işletmeye bir anda ruhsat verilmesi belediyeyi karıştırdı. Başkanvekili Tahir Doğaç bu duruma isyan ederken, ruhsatın Hazinedar’ın talimatıyla Başkan Yardımcısı yapılan Yasemin Saral tarafından verildiği belirlendi. Tartışmalı ruhsatı veren Saral’a belediyenin bütün kritik müdürlüklerinin bağlı olduğu da öğrenildi. Kuruçeşme’de bulunan bir marketin üzerine yapılan “Kafes” isimli nargile salonuna ruhsat verilmesi belediyeyi karıştırdı. Hazinedar tarafından başkan yardımcılığı görevine getirilen Yasemin Saral’a belediyenin en kritik müdürlükleri bağlandı. Saral’dan önce buraya yapılan başvuruya onay verilmemişti.

BELEDİYEDE KAVGA ÇIKTI

Saral’ın buraya aniden ruhsat vermesi ise FETÖ tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Saral’ın FETÖ’nün en önemli üyelerinden birine ruhsat vermesi Hazinedar’ın yerine vekâleten bakan Doğaç’ı isyan ettirdi. Doğaç ile Saral’ın bu olay yüzünden belediyede sert bir tartışma yaptıkları öğrenildi.

ÖRGÜTE HiZMET EDEN iŞADAMI

Firari İhsan Kalkavan’a ait olan mülkün kiracısının da Beşiktaş Belediyesi’nin şirketi Beltaş’a ait kafelerin ortağı olması dikkat çekiyor. 15 Temmuz sonrası hakkında çıkan yakalama kararından hemen önce Amerika’ya kaçan Kalkavan, Fetullah Gülen’e en yakın işadamı olarak dikkat çekiyordu. Manken Aslı Baş’ın öldürülme olayında da mahkemeyi ayarlayan İhsan Kalkavan’ın bu iş için FETÖ’nün Bodrum imamını görevlendiği ortaya çıkmıştı.

BAKANLIK RAPORUNDA YER ALIYOR

İçişleri Bakanlığı’nın Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden alınmasıyla ilgili hazırladığı kapsamlı raporda Beşiktaş’ta ruhsat karşılığı rüşvetlerin alındığına dair çok sayıda rapor bulunuyor. Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılma gerekçeleri arasında bu türden usulsüz ruhsat işlemleri yer alıyor. Bakanlık raporunda ilçedeki esnaftan ruhsat karşlığı bağış adı altında para talep edildiği, pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı açıkça belirtiliyor.

(Akşam)