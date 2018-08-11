Firari katili böbrek nakli ele verdi

Antalya’da F.G adlı kişi rahatsızlanarak hastaneye gittiğinde, doktorlar kendisine bir süre önce böbrek nakli olduğunu söyledi. F.G. ise böbrek rahatsızlığının olmadığını, nakil işlemi yaptırmadığını söyleyerek savcılığı suç duyurusunda bulundu. Antalya polis ekiplerinin koordineli çalışmasında gerçek ortaya çıktı. F.G kimlik bilgisiyle böbrek nakli yaptıran kişinin 2007 yılında Sakarya Ülkü Ocakları eski Şube Başkanı Zekeriya Erkılıç’ı öldüren İ.A olduğu tespit edildi. İ.A’nın kızkardeşinden alınan böbrekle nakli gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İ.A. 11 yıl önce Zekeriya Erkılıç’ı alacak verecek meselesinden başından vurarak öldürmüş ve o günden sonra kendisinden haber alınamamıştı. Antalya polisi titiz çalışmasında, İ.A.’nın böbrek yetmezliği hastası olduğu, şahsın kız kardeşinin kendisine bir böbreğini vermeyi kabul etmesi üzerine F.G’nin ait olan sahte kimlik ile 24 Temmuz’da ameliyat olduğu belirlendi. İ.A. ve kız kardeşinin dün hastaneye kontrol için gelecekleri yönünde bilgileri değerlendiren Antalya polisi,alarma geçti. İ.A. böbrek nakli ünitesinde kontrollerini yaptırdıktan sonra hastane çıkışında F.G isimli şahsa ait kullanmış olduğu sahte kimlik ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.