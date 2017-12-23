Firari terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında firari DEAŞ’lı terörist yakalandı.
- AA
Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ‘DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan’ hakkında işlem başlattığı Suriye uyruklu M.E.E., yapılan istihbarı çalışmalar sonucu yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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