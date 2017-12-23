Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Firari terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında firari DEAŞ’lı terörist yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ‘DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan’ hakkında işlem başlattığı Suriye uyruklu M.E.E., yapılan istihbarı çalışmalar sonucu yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA