Firariler suikast timinden

Suikast timindeki FETÖ’cü Kurmay Albay Pilot Ali Aktürk ve Kurmay Yarbay Pilot Davut Uçum’un, Yunanistan’a kaçan Kurmay Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik, Kurmay Pilot Binbaşı Ahmet Güzel, Kurmay Yüzbaşı Feridun Çoban ve Astsubay Başçavuş Mesut Fırat ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında telefon irtibatları tespit edildi. Belirlemelere göre Aktürk ve Uçum, firari askerlerle 15 Temmuz sabahı saat 08.04’ten, en şiddetli çatışmalarının yaşandığı saat 00.28’e kadar sürekli görüştü. Aktürk ile Uçum’un firariler arasındaki irtibatı gösteren yeni deliller ve telefon kayıtları Adalet Bakanlığı tarafından Yunanistan adli makamlarına iletildi.

DURUŞMA HAFTAYA

Yunanistan’a kaçan FETÖ üyesi 8 darbeci askerin Türkiye’ye iadelerine ilişkin temyiz duruşması 10-11 ve 13 Ocak tarihlerinde Atina’daki Yüksek Mahkeme’de yapılacak.