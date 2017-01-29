Fırat Çakıroğlu'nun adı spor kompleksinde yaşatılacak
İzmir'in Menderes ilçesinde belediyece yapılan spor kompleksine 2015 yılında Ege Üniversitesi'nde öğrenci kimlikli teröristler tarafından katledilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı verildi.
Ege Üniversitesinde 2015 yılında öğrenci kimliği taşıyan teröristler tarafından katledilen, vatanseverliğiyle bilinen üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı İzmir'in Menderes ilçesindeki spor kompleksine verildi.
Menderes Belediyesince yapılan "Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi"nin açılış töreni Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Gün siyasi, kişisel hesap yapılacak günler değil. 15 Temmuz'da milli iradeye müdahale etmeye çalıştılar. Milyonlar sokaklara indi ve hainlere 'dur' dedi.
Dünyada başak bir milletin esaretine girmemiş hiç bir millet yoktur. Türkler hiç bir zaman başka bir milletin esaretine girmemiştir. Fırat'lar, Fethi Sekin'ler oldukça kimse bize esaret boyunduruğu takamayacak." ifadesini kullandı.
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