Fırat Çavdı: Üniformamı atamadım, yeniden döneceğim günü bekliyorum

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kumpası sonucu 2014 yılında ordudan uzaklaştırıldığını belirten Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Arama Kurtarma Timi'nde (MAK) Astsubay Fırat Çavdı (39), tekrar üniformasını giyeceği günü bekliyor.

Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Çavdı, 16 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığında MAK Timi'nde görev yaptığını söyledi.

Çavdı, gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ yapılanmasına girmediği ve karşı çıktığı için ordudan 3 yıl önce uzaklaştırıldığını öne sürerek, "Bir MAK ekibinin devlete maliyeti bir milyon dolar. Ben vatanıma, devletime hizmet etmem gerekirken, bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum." dedi.

Mesleğine aşık bir insan olduğunu anlatan Çavdı, üniformasını atamadığını ve hala dolabında ütülü halde durduğunu, göreve yeniden döneceği günü beklediğini ifade etti.

"Tek suçum bir yakınımı ordu evine sokmaktı"

O dönemde orduda çalışan rütbeli askerlerin küçücük bir sorunu büyüterek kendisini meslekten ihraç ettirdiklerini savunan Çavdı, "İçlerine girmediğim ve onlara karşı çıktığım için yaptığım küçücük bir hatayı kocaman yaptılar, büyük bir sorun haline getirdiler. Türk toplumunun örf, adet ve toplum yapısına uygun yaşamamak, TSK'nın şeref ve haysiyetini küçük düşürecek harekette bulunmaktan beni re'sen emekli ettiler. Tek suçum bir yakınımı Adana'da ordu evine sokmaktı." diye konuştu.

Evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten Çavdı, meslekten atıldığı günden bu yana farklı iş dallarında çalıştığını, son iki yıldır da Bodrum'da güvenlik görevlisi olarak ailesini geçindirmeye çalıştığını söyledi.

Çavdı, kekrar MAK'taki görevine dönmeyi çok istediğini anlatarak, "Ben oraya aitim. Devletim bana çok büyük yatırımlar yaptı, beni yetiştirdi. Ben de yarım kalan işimi devam ettirmek istiyorum. Emekli olana kadar MAK personeli olarak görev yapmak istiyorum." dedi.

"Helikopter kazasında yaralandım ama yinede mesleğimi bırakmadım"

Mesleğine çok bağlı olduğunu anlatan Çavdı, bir helikopter kazasında ağır yaralandığını, kendisini emekli etmeye çalıştıkları halde yinede görevine devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"2002 yılında Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığında helikopter kazası geçirdim. Beni helikopterin içinden 'öldü' diye çıkartmışlar. Bir yıl boyunca tedavi sürecim sürdü. Beni malulen emekli etmeye sevk ettikleri halde ben görev aşkıyla MAK personeli olarak görevime devam ettim. O kadar bilgim becerim ve tecrübemle şimdi yaptığım iş ise güvenlik görevlisi."

Çavdı, mesleğine dönmek için hukuki süreç başlattığını, dosyasının Anayasa Mahkemesinde olduğunu aktararak, 2,5 yıldır davanın devam ettiğini, haklılığının ispatlanması için sürecin hızlanması gerektiğini sözlerine ekledi.