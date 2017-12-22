Fırat Kalkanı bölgesinde hayat normale dönüyor

Ülkedeki iç savaşın yanı sıra terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD'nin baskıları sonrası şehir hayatının bitme noktasına geldiği bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terörden temizlenmesinin ardından eski günlerine geri dönüyor.

Türkiye'nin danışmanlık desteği verdiği yerel polis birliğiyle güvenliğin sağlandığı bölgede, bir yandan terör örgütlerinin bölgede neden olduğu tahribatlar onarılırken diğer yandan eğitim, sağlık ve barınma gibi birçok alanda düzenli hizmetler veriliyor.

Türkiye'nin desteğiyle özellikle eğitim ve sağlık alanında ciddi adımların atıldığı bölgede, birlerce çocuk okul sıralarına döndü. Bölgede kurulan iki hastane ve sağlık ocakları da hastalara kesintisiz hizmet sunuyor. Faaliyete başlayan iş yerleri sayısı ise her geçen gün artıyor.

Rejim güçlerinin baskısı ve terör örgütlerinin işgali sonrası harabeye dönüşen ibadethaneler, bozuk yollar, su şebekeleri ve elektrik tesisatlarının büyük ölçüde onarıldığı bölge, başta Azez, Afrin ve Münbiç gibi yerleşim yerlerinden de yoğun göç alma özelliğiyle de güvenin ve huzurun adresi oldu.

- Tarlalar ekilip biçiliyor

Çobanbey beldesinde esnaflık yapan Mustafa Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası ilçede her şeyin normale dönmeye başladığını söyledi.

Bölgede terör örgütü DEAŞ'ın olduğu dönemlerde insanların rahatça sokaklarda gezip dolaşamadığını anlatan Muhammed, "Allah'a şükürler olsun Türk askeri geldikten sonra şimdi hayat çok güzel. Şimdi elektrik trafolarımız onarılıyor, çok yakında hastanemiz açıldı, çocuklarımız okullarına gidebiliyor." diye konuştu.

Suriyeli Ömer Hac Hüseyin de terör örgütü bölgenin DEAŞ'tan temizlemesinin ardından hayatın eskiye döndüğünü ifade ederek şu an tarlalarını bile rahatça ekip biçebildiklerini belirtti.

Behçet Çavuşoğlu da terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi işgali sonrası yaşadıkları acı dolu günlerin Türk askerinin bölgeye gelmesiyle yerini güven ve huzura bıraktığını vurgulayarak "Fırat Kalkanı Harekatı sonrası işlerimiz eskisinden çok daha iyi oldu. İnşallah daha da iyiyi gider." dedi.