Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Binbaşı Bülent Albayrak’ın ismi Kilis'teki Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi'nde yaşatılacak

Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Binbaşı Bülent Albayrak’ın ismi Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde yaşatılacak.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, eşi Gülsen Kara ile Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan en yüksek rütbeli asker Binbaşı Bülent Albayrak’ın isminin verileceği Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde şehit Binbaşı Albayrak’ın eşi Şerife Albayrak, kızı Elif Naz ile birlikte isminin verileceği Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde incelemelerde bulundu.

Başkan Kara, “El Bab şehidimiz Binbaşı Bülent Albayrak’ın adının verileceği yeni merkezimizi şehidimizin Şerife Albayrak, kızı Elif Naz ve ailesiyle birlikte ziyaret ederek son çalışmaları beraber inceledik. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.