Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 1 astsubay şehit oldu.
- DHA
El Bab'ı ele geçirmek isteyen Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bulunduğu alana terör örgütü DEAŞ unsurları öğle saatlerinde saldırı düzenledi. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda 1 astsubay şehit oldu. Saldırının ardından sınır hattına getirilen şehit cenazesi, daha sonra askeri helikopter ile Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.
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