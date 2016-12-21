Fýrat Kalkaný Harekatý'nda 10 askerimiz þehit oldu

Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde devam eden Fýrat Kalkaný Harekatý’nda 10 askerin þehit olduðunu açýkladý.

TSK’dan yapýlan yazýlý açýklamada, “Muhalif unsurlardan oluþan Özel Görev Kuvvet Gruplarý tarafýndan, havadan ve karadan saðlanan yoðun ateþ desteði ile El Bab’ýn ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devamla, El Bab-Halep yolunda tam kontrol saðlanmýþtýr. El Bab bölgesinde tespit edilen DEAÞ terör örgütüne ait hedefler yoðun olarak ateþ altýna alýnmaya devam etmektedir. Þu ana kadar 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap aracý, 2 adet DOÇKA monteli pikap aracý, 3 adet aðýr makinalý tüfek monteli pikap aracý ateþ altýna alýnarak imha edilmiþtir. Hava Kuvvetlerimize ait savaþ uçaklarýnca yapýlan hava taarruzlarý sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiþ; ayrýca ateþ destek vasýtalarýmýzla açýlan ateþlerle çok sayýda DEAÞ hedefi etkisiz hale getirilmiþtir. Açýlan ateþler ve meydana gelen çatýþmalar sonucunda 138 DEAÞ teröristi etkisiz hale getirilmiþtir. Çok sayýda teröristin yaralý olduðu ve bulunduklarý alanlardan tahliyelerinin, yoðun ateþ altýnda olmalarý nedeniyle gerçekleþtirilemediði de telsiz konuþmalarýndan öðrenilmiþtir. Fýrat Kalkaný Harekatý kapsamýnda kuþatýlmýþ olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir” denildi.

Açýklamada, “Öðleden sonra 3 ayrý bölgede bombalý araçlarla yapýlan intihar saldýrýlarý sonucunda TSK unsurlarýmýzdan toplam 10 kahraman silah arkadaþýmýz þehit olmuþ, ilk tespitlere göre 6’sý aðýr olmak üzere 18 kahraman silah arkadaþýmýz yaralanmýþtýr. Yaralýlara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir. Kahraman þehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk milletine baþsaðlýðý ve sabýr; yaralýlarýmýza acil þifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldý.