Fırat Kalkanı Harekatı'nda 13 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 158 hedef imha edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi.
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