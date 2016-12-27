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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 13 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 158 hedef imha edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

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murat kardeş27.12.2016 11:09
Arkadaşlar; Sınır boylarında ve operasyon bölgelerinde yüksek ses sistemleri ile Mehter marşları çalınsa nasıl olur.Hem askerimize moral ve hemde düşmanın kalbine korku salar.Düşünün al-babda güçlü bir ses sitemi ile mehter marşı çalsa inanın bu hainler korkudan altlarına ederler..mehmetcikte muazzam moral bulur.
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