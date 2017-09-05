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Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen oğlunun odasını hatıralarıyla donattı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili astsubay Göktan Özüpek'in annesi, oğlundan kalanları odasında sergiliyor.

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Girişine şehit Özüpek'in resminin bulunduğu "Seni unutmayacağız şehidim" tabelası asılan odada, şehidin fotoğrafları, belgeleri, takdirnameleri, madalyası, üniforması, künyesi, şapkası, saati ve göbek bağı gibi birçok hatıra bulunuyor.

200'E YAKIN EŞYA ODADA BULUNUYOR

Yatağı, yastığı ve tavanı Türk bayrağı ile kaplanan Özüpek'in odasında, kendisine ait yaklaşık 200'e yakın hayatta iken kullandığı şahsi eşyaları ve kıyafetleri bulunuyor. Odayı ziyaret edenler de anı defterine duygularını yazabiliyor.

"BU GEÇECEK BİR ACI DEĞİL"

Oğlunun odasına sık sık girdiğini dile getiren Özüpek, şunları söyledi:

"Her şeyi burada olduğu gibi ben inanıyorum ki kendisi de burada. Sadece onunla yaşamayı öğreniyorsunuz. Evladımın acısı gün ve gün daha fazlalaşıyor. Özlüyorsunuz, yanında olsun istiyorsunuz, sarılmak istiyorsunuz ama bu geçecek bir acı değil. Anne acısını, baba acısını, eş acısını onlarla zamanla yaşamayı öğreniyorsunuz ama evlat acısıyla yaşamayı öğrenemiyorsunuz, ben öğrenemiyorum."

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