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Fırat Kalkanı'nda bugün yaralanan askerlerden biri tedavi edildiği hastanede şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. TSK'nın hava ve karadan vurduğu DEAŞ terör örgütünün kayıplar verdiği ve 1 komutanının öldüğü bildirildi

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Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab merkezine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye DEAŞ'lı teröristler saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Şehit askerin cenazesi ve yaralı askerler Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere getirildi.

Ancak yaralı askerlerden biri daha Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesi, işlemleri için morga kondu.

Bugünkü saldırıda şehit olan asker sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 2 askerin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

DEAŞ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

TSK uçakları El Bab'a hava harekatı düzenlenlerken obüslerle de DEAŞ mevzileri vuruldu. Tadif'e yönelik yoğun top atışı sonucu terör örgütü DEAŞ'ın kayıplar verdiği ve 1 komutanının öldüğü bildirildi.

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