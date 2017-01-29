Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 ÖSO askeri Türkiye'ye getirildi
Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın Kabasin bölgesinde, DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 2 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, harekat kapsamında Halep'e bağlı El Bab ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan Kabasin bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan 2 ÖSO mensubu, Çobanbey sınır hattına getirildi.
Yaralılar, burada 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.