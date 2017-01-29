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Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 ÖSO askeri Türkiye'ye getirildi

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın Kabasin bölgesinde, DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 2 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, harekat kapsamında Halep'e bağlı El Bab ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan Kabasin bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan 2 ÖSO mensubu, Çobanbey sınır hattına getirildi. 

Yaralılar, burada 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

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