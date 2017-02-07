Fırat Kalkanı'nda 203 DEAŞ hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 168'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 203 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 168'nci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 138 hedefe ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altına alındı.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekatı sonucunda barınma maksatlı kullanılan 64 bina, 1 silahlı araç imha edildi.

Gün içinde gerçekleştirilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 21 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatta bugüne kadar 3 bin 719 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.