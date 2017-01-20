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Fırat Kalkanı'nda yaralanan 2 ÖSO mensubu Kilis'te tedavi altına alındı

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerce bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında yaralanan 2 Suriyeli, Türkiye sınırına getirildi.

Buradan alınan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince sınırda yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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