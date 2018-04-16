Firefox, iOS versiyonunda veri takibinin önüne geçtiğini duyurdu

Popüler web tarayıcılarından bir olan Firefox, iOS sürümü için ziyaret edilen sitelerin izlenmesinin önüne geçmek amacıylayeni bir özellik ekledi. Mozilla, Firefox iOS tarayıcısına eklediği buton sayesinde artık, ziyaret ettiğiniz sitelere veri paylaşımını kullanıcının tercihine bırakmış oldu. İzleme koruması butonu aktif edildiği taktirde, Google, Facebook, Yandex gibi firmaların, ziyaret ettiğiniz siteler ve yaptığınız işlemleri izlemesinin önüne geçilmiş oluyor.

Veri izleme takibi kapatma özelliğini Blog sayfasında duyuran Mozilla, Facebook'un gündemden düşmeyen veri paylaşım skandalına da gönderme yaparak bir açıklamada bulundu. Şirket; “Mozilla’da insanların gizliliğine saygı duyulması gerektiğine ve hangi bilgileri paylaşacaklarının kullanıcıların kontrolünde olmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Artık kullanıcıların verilerini paylaştıkları şirketlerden istedikleri şey de bu." ifadelerini kullandı.

Veri izleme korumasının bir başka avantajı olduğunu ekleyen Mozilla; "ekstra bir avantaj olarak, izleme korumasını kullanan çoğu kullanıcı, web içeriğinin birçok web sitesinde artık daha hızlı yüklendiğini ve bu sayede veri kullanımından tasarruf edildiğini ve daha uzun pil performansının sağladığını da fark edecektir." bilgisini paylaştı.

(Donanım Haber)