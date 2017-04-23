Fırtına 4 can aldı

Mersin Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'den "tam fırtına" şeklinde esen rüzgarın hızı, zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaştı.

Günlük hayatın olumsuz etkinlendiği kentte bazı caddelerde ağaçlar ve elektrik direklerinin devrildiği görüldü.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan 28 yaşındaki Meryem Toprak, fırtına nedeniyle devrilen bir ağacın altında kaldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Toprak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Biri ölümle sonuçlanan toplam 45 vaka yaşandı"

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olaylara bir an önce müdahale etmek ve süreci en etkin şekilde yönetmek için Valilik İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) yetkililerinin katılımıyla kriz masası oluşturulduğu bildirilerek şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte biri ölümle sonuçlanan toplam 45 vaka yaşanmış, merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda üzerine ağaç devrilen 28 yaşındaki Meryem Toprak isimli vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Ağaç devrilmeleri, ev, iş yeri ve araçlarda yaşanan hasarlar ile elektrik kablolarında meydana gelen kopmalar gibi nedenlerle yaşanan diğer olaylara ilgili birimler tarafından anında müdahale edilmiştir."

Trabzon'da yuvarlanan kaya can aldı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgarda bazı evlerin çatıları uçtu, Çayırbaşı Mahallesi Topal Sokak'taki bazı ağaçlar devrildi.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alandan yuvarlanan kaya parçası önce bir eve çarptı, ardından evin önündeki Hasan Topal (71) ile Hakkı Karakaş'a (57) isabet etti. Topal, olay yerinde hayatını kaybetti, hafif yaralanan Karakaş'a ise müdahale edildi. Topal'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma, belediye ve AFAD ekipleri, olay yerinde çalışma ve inceleme başlattı.

Öte yandan ilçede yapılan incelemelerin ardından hazırlanan rapor kapsamında, nihai karar verilene kadar can güvenliği açısından 14 evin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Artvin'de ağaç devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti

Artvin merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde de öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına sonucu devrilen kavak ağacı, bu sırada bahçelerinde çalışan Şehrinaz ve kızı Selvinur İlbeyi'nin üzerine düştü.

Şehrinaz İlbeyi olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Selvinur İlbeyi yaralandı.

Selvinur İlbeyi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına sonucunda Borçka Gençlik Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğüne ait spor salonunun idari bölümünün çatısı uçtu.

Çatının uçması sonucu spor salonunun camları kırılırken, binanın tuğlaları da yerinden söküldü.

Ardahan'da şiddetli rüzgar can kaybına yol açtı

Doğu Anadolu'nun yanı sıra yurdun çeşitli bölgelerini etkisi altına alan ve bazı kamu kurumları ile binaların dış kaplamasına zarar verip, çatıları uçuran şiddetli rüzgar, Ardahan'da can kaybına yol açtı.

Kent merkezine 37 kilometre mesafedeki Bağdeşen köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Çimen Şenel (55) ve yakını İsminaz Şenel, evlerinin bahçesinde çalışırken başka bir evden kopan çatı parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olayda, boğazına gelen çatı parçası sebebiyle ağır yaralanan Çimen Şenel, komşuları tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Şenel'in cenazesi, Ardahan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve aynı hastanede tedavi altına alınan İsminaz Şenel'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Rize'de yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Rize'de etkili olan fırtına nedeniyle 2 katlı ahşap evin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kömürcüler köyü Soğuksu Mahallesi'nde Kezban Aksu'ya ait 2 katlı ahşap ev fırtına nedeniyle çöktü.

Bu sırada evde bulunan Aksu, hafif yaralandı. Aksu, köylülerin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giresun'da fırtına hasara yol açtı

Şebinkarahisar'da ilçe merkezi ve köylerde çok sayıda bina ve evin çatısı uçarken, bu çatı parçaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle 10 araç hasar gördü.

Fırtınanın etkili olduğu Doğankent ilçesinde de birçok ağaç devrildi. İlçede, Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin de aralarında bulunduğu bazı binaların çatıları uçtu.

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerlerinin ve bir fabrikanın çatısı uçtu, çatılardan kopan parçalar onlarca araçta hasara yol açtı.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, çok sayıda evin, iş yerinin ve Sivas-Ankara karayolundaki fabrika binasının çatısını uçurdu. Saatteki hızı yer yer 100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle uçan çatılar, çok sayıda araca zarar verdi.

Sivas’ın Suşehri, Ulaş, Zara, Hafik ve Gemerek ilçelerinde de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, bazı evlerin de duvarları yıkıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtınada, 3. Etap TOKİ Konutları'ndaki bazı binaların çatısını uçtu.

Çatıdan kopan parçalar, bir otomobile ve markete zarar verdi.

Nevşehir'de de zaman zaman hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Ragıp Üner Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.

Siirt'te ise Yeni Mahalle Öğretim Caddesi Yavuz Apartmanı, Kurtalan yolundaki KYK İsmail Fakirullah Erkek Öğrenci Yurdu ile Doğan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin çatısı uçtu.

Yavuz Apartmanı'nın uçan çatısı yandaki apartman ile arasında kaldı, yurdun çatısı ise bahçeye düştü. Uçan çatılar nedeniyle apartman, iş yeri ve yurtta maddi hasar meydana geldi.

AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ise hasarların oluştuğu bölgeye sevk edildi.

Hafik Gölü'nde dalgalar oluştu

Kuvvetli rüzgarın yaşamı olumsuz yönde etkilediği ilçelerden Hafik'te, bazı evlerin çatıları uçtu.

Rüzgar nedeniyle Hafik Gölü’nde büyük dalgalar oluştu ve göl kıyısındaki restoranlara ait masa ve sandalyeler su içinde kaldı.

Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar

Doğu Anadolu'da etkili olan ve özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgar, Ardahan il merkezinde bazı kamu kurumlarının ve binaların dış kaplamasına zarar verdi, çatıları uçurdu.

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait bazı binalar ile Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının dış cephe kaplamasının büyük bir bölümünün rüzgar sebebiyle söküldüğü kentte, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Erzurum'da da bazı binaların çatıları uçtu, bazı aydınlatma direkleri ile ağaçlar da devrildi.

Erzincan'da şiddetli rüzgar sebebiyle bazı binaların çatıları ile otomobillerde zarar oluştu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar, en fazla il merkezine bağlı Kavakyolu beldesinde etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle beldenin Terzibaba Mahallesi'ndeki 1. Etap TOKİ Konutları'nın bazılarının çatısı uçtu.

Beldede TOKİ konutları dışındaki bazı binaların da çatılarının zarar görmesine yol açan rüzgar sırasında çatılardan düşen malzemeler, bazı otomobillerde de hasara yol açtı.