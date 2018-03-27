Fırtına nedeniyle iptal olan İzmir vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.
- AA
İzmir'de fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.
İZDENİZ internet sitesinden yapılan açıklamada, körfezde etkili olan olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün saat 15.00'te iptal edilen yolcu gemileri ve arabalı vapur seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.
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