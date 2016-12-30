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Fırtınada ilerleyemeyen engelli vatandaştan tehlikeli çözüm

İstanbul'da aşırı fırtınanın etkili olması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, en çok etkilenenler de engelli vatandaşlar oldu. Fırtınada üşüyen ve yorgun düşen tekerlekli sandalye kullanan vatandaş İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya tutunarak ilerlemeye çalıştı

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Engelli vatandaşlar fırtınada daha da güç anlar yaşıyor. Tekerlekli sandalye ile İstiklal Caddesi'nde ilerleye engellli vatandaş fırtına nedeniyle üşüdü. Yorgun da düşen vatandaş çareyi nostaljik tramvayın arkasına takılarak ilerlemekte buldu .O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tekerlekli sandalyeli vatandaş tramvayın arkasında ilerliyor.
 

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