Fırtınanın yıktığı balık kafesinden 20 ton levrek kaçtı

Küçükbahçe Mahallesi açıklarında bulunan bir balık çiftliğinde levreklerin bulunduğu kafes, fırtınanın etkisiyle sürüklendi.

Daha sonra yırtılan kafeste bulunan yaklaşık 20 ton levrek, Küçükbahçe sahiline yöneldi.

Vatandaşlar, kafeslerden kaçan balıkları olta ile yakalamak için sahile akın etti. Kovalar dolusu balık tutan vatandaşlar, avladıkları levreklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıkçı Hasan Alkış, "Levrek, Karaburun'un ganimeti. Her fırtınada balık çiftliklerinin zarar görmesiyle vatandaşlar bol bol balık tutar." diye konuştu.