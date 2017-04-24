fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda gençler şarkı söyledi duayenler ödül verdi

Türkiye’nin en uzun süreli gençlik etkinliği olan ve 20 yıldır aralıksız sürdürülen “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” unvanına sahip fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın ödülleri Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahiplerini buldu. Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun önderliğinde End Productions tarafından gerçekleştirilen fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda finalinde 34 okul mücadele etti. Altı kategoride dağıtılan ödüller arasında, 3 ayrı okula müzik stüdyosu, toplam 100 Bin TL’lik para ödülü ve Okan Üniversitesi’nden eğitim bursu yer aldı.

Türkan Şoray: “Ben hayalimi gerçekleştirdim, 50 yıl sonra bir albüm yaptım. Siz benim kadar beklemeyin”

Açılışı Türkan Şoray’ın yaptığı ödül töreninde, liseli genç müzisyenler, hayranı oldukları ünlülerle aynı sahneyi paylaşma imkanı elde etti. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray şunları söyledi: “Hayallerinizi gerçekleştirin, peşine düşün, asla vazgeçmeyin demek için buradayım. Müzik inanılmaz bir güç, inanılmaz mutluluk verici bir olay. Bütün gönülleri kalpleri birleştiren, dünyanın en güzel kendini ifade etme şekli… Ben 50 yıl sonra hayalimi gerçekleştirdim, bir albüm yaptım. Siz benim kadar beklemeyin.”

Seyyal Taner, Fuat Güner, Şebnem Ferah, Ogün Sanlısoy, Harun Tekin gibi duayen sanatçıların ödül verdiği gecede Edis,Baran Bayraktar ve ‘’Yılın Genç Starı’’ ödülünü alan Güliz Ayla ile Amerika’nın kült sanatçısı pop efsanesi Martha Wash sahne aldı. Martha Wash, It’s Raining Men şarkısıyla Bostancı Gösteri Merkezi’ni yıktı geçti. Martha Wash, “Türkiye’de beni bu kadar seven olduğunu bilmiyordum, tekrar geleceğim” dedi. Ödül töreninin ardından konser veren Hande Yener, büyük coşkuya ortak oldu.

Yarışın galibi Galatasaray Lisesi

Ünlüler geçidine dönüşen törende, büyük ödülü kazanan grubu, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ile yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu birlikte anons etti. 10 Bin TL’lik büyük ödülü İstanbul Galatasaray Lisesi oldu. Kaan Terzioğlu konuşmasında, “Bu yıl 20’ncisi düzenlenen ve en çok dinlenen online müzik platformu fizy ile destek verdiğimiz Liseler Arası Müzik Yarışması’nda gençlerin heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Finalistlerin performanslarını gün boyunca fizy üzerinden yayınlayarak buradaki coşkuyu Türkiye ve dünyadaki tüm müzikseverlerle aktarmaya çalıştık. Türkiye’de ilk defa BİP üzerinden bilet satışı gerçekleştirdik. Bu kadarla yetinmiyoruz. Turkcell olarak gençlerimize desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Serhat Hacıpaşalıoğlu da “Dünyanın en önemli gençlik organizasyonlarından biri olan fizy Liseler Arası Müzik Yarışması’nın 20’nci yılını kutladığımız için çok mutluyum. Nice 20 yıllara” diye konuştu.

Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın kazananları şöyle:

- İCRA ÖDÜLLERİ – BÜYÜK ÖDÜL

1 İSTANBUL GALATASARAY LİSESİ

2 MALATYA ABDULKADİR ERİŞ GÜZEL SANATLAR LİSESİ

3 ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET ANADOLU LİSESİ

- ERKEK SOLİST ÖDÜLÜ

1 GALATASARAY LİSESİ İST. BARIŞ ALPDÖNMEZ

2 İZMİR ANADOLU LİSESİ - BARAN KAY

3 "ÖZEL MODA MİMAR SİNAN ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ İSTANUL - BURHAN ÇATILI

- ORKESTRA ÖDÜLÜ

1 İSTANBUL OĞUZCANPOLAT ANADOLU LİSESİ

2 İSTANBUL ÖZEL SAINT BENAIT FRANSIZ LİSESİ

3 İZMİR ÖZEL TAKEV ANADOLU VE FEN LİSESİ

OKAN ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ (YÜZDE 100 BURS – YÜZDE 50 BURS – YÜZDE 30 BURS)

100% TOKAT GÜZEL SANATLAR LİSESİ SOLİST: NİLAY ÇİĞDEM

50% "MALATYA ABDULKADİR ERİŞ GÜZEL SANATLAR LİSESİ SAZ: VAHAB GÜNGÖR İSTANBUL"

30% İSTANBUL ÖZEL YAKACIK DOĞA ANADOLU LİSESİ VE ÖZEL KURTKÖY DOĞA ANADOLU LİSESİ

DAVUL: SARP EVREN"

- SAHNE PERFORMANSI ÖDÜLÜ

1 BURSA AHMET ERDEM ANADOLU LİSESİ

2 ATSO GÜZEL SANATLAR LİSESİ - ANTALYA

3 GALATASARAY LİSESİ - İSTANBUL

-ENSTRÜMAN ÖDÜLÜ

1 OĞUZ CANPOLAT ANADOLU LİSESİ BASS GİTAR: ATA KURİŞ

2 "EMEL MUSTAFA UŞAKLI ANADOLU LİSESİ -ÖZEL DEĞİŞİM ANADOLU LİSESİ DAVUL: KUTAY BÜR"

3 ÖZEL YAKACIK DOĞA ANADOLU LİSESİ - ÖZEL KURTKÖY DOĞA ANADOLU LİSESİ DAVUL: SARP EVREN"

JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ

KİŞİ "BURSA AHMET ERDEM ANADOLU LİSESİ

(KIZ SOLİST VE ERKEK SOLİST) BEYZA NUR KAYA - MUSTAFA TÜRE"

GRUP MANİSA GÜZEL SANATLAR LİSESİ

FİZY TEŞVİK ÖDÜLÜ TRABZON YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ

BİP ÜMİT VEREN GENÇ YETENEKLER

1 ANKARA ALPARSLAN ANADOLU LİSESİ - SOLİST: KARDELEN KÖKSALAN

2 "GAZİANTEP AYTEN KEMAL AKINAL AN. LİSESİ VE MUSTAFA GÜNDÜZ NECAT BAYEL A.L SOLİST: ELİFNAZ BEYAZÇİÇEK"

3 "ESKİŞEHİR FATİH ANADOLU LİSESİ ELEKTRO GİTAR: MUHAMMED EMİRHAN YEĞLER"

BASIN ÖDÜLÜ

KİŞİ İZMİR ÖZEL TAKEV ANADOLU VE FEN LİSESİ SOLİST: HAKTAN MUMCU

GRUP "BALIKESİR ADNAN MENDERES A.L VE KARESİ TEMEL LİSESİ"

GENÇLİK DERGİLERİ ÖDÜLÜ

KİŞİ "AYDIN YÜKSEL YALOVA GÜZEL SANATLAR LİSESİ SOLİST: İLKAY IŞLAK"

GRUP "RİZE - ARDEŞEN KANUNİ ANADOLU LİSESİ- IŞIKLI MES. VE TEK. ANADOLU LİSESİ"