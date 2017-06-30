fizy ile Tarkan 1 haftada 7 milyon kez dinlendi

Dünya, Türkiye’nin Megastarı Tarkan’ın yeni albümü ‘10’u, Türkiye’nin en popüler dijital müzik platformu fizy’den dinledi. 22 Haziran’dan itibaren fizy’de ücretsiz olarak çevrimiçi dinlemeye açılan Tarkan’ın yeni albümündeki şarkılar, ilk 24 saatte 818 bin kez tıklandı. Hem iOS hem de android işletim sistemlerine sahip tüm mobil cihazlar ve bilgisayarlardan erişilebilen fizy’de, Tarkan’ın ‘10’ albümündeki tüm şarkılar ilk hafta 7 milyon kez dinlenme rakamına ulaştı. fizy aboneleri 6 gün içinde toplam 22.6 milyon dakika, Tarkan’ın ‘10’ albümündeki şarkıları dinledi. Albüm dinlemeye açıldığı gün, 14 şarkının tümü fizy top 100 listesindeki ilk 20 içerisinde yer aldı. Dijital platformlar üzerinden ilk kez fizy’de 20 sevenlerine ulaşan Tarkan’ın yeni klibi ‘Yolla’ ise toplam 696 bin kez izlendi. ‘Yolla’ fizy’de en çok izlenen klip unvanına sahip oldu.

Türkiye’de en çok İstanbul’da dinlendi

Dünya listelerini de sallayan Tarkan’ın yeni şarkılarının Türkiye’de en çok dinlendiği il İstanbul olarak yer aldı. Albüm daha sonra sırasıyla en çok Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep ve Mersin’de dinlendi.

Dinlenme oranına göre ‘10’ albümündeki şarkıların fizy’deki sıralaması şöyle:

1. Yolla

2. Beni Çok Sev

3. Çay Simit

4. Ben Senin

5. Çok Ağladım

6. Her Şey Fani

7. Kedi Gibi

8. Hodri Meydan

9. Biz Çocukken

10. Bal Küpü

11. Sevdam Tek Nefes

12. Acımasız

13. O Sevişmeler

14. Affedin Bizi Çocuklar