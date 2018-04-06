Flapları açılmayan uçak hava trafiğini durdurdu
DUBAİ-İstanbul seferini yapan FlyDubai Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada flap arızası yaşadı.
lk denemede pisti pas geçen uçak havada 20 dakika tur attıktan sonra dördüncü seferde piste iniş yaptı. HEAŞ'a bağlı itfaiye ekiplerinin kontrolünde inişini gerçekleştiren uçak, park pozisyonuna alındı.
Bu süre içerisinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara 15 dakikalığına kapatıldı. Havalimanında uçuşlar 21.20 itibari ile tekrar başlatıldı.
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