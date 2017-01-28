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ABD ve Rusya'dan 'DEAŞ'a karşı koordinasyon' kararı

Donald Trump, ABD Başkanı olmasının ardından Rusya lideri Putin ile kez telefonda görüştü. Trump ile Putin'in DEAŞ'a karşı mücadele için 'gerçek bir koordinasyon' kurulması kararı aldığı bildirildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kez telefon görüşmesi yaptı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Trump ile Putin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele için 'gerçek bir işbirliği ve koordinasyon' kurulması kararı aldı.

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