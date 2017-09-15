Fosseptik çukuruna düşen kadın öldü

Alınan bilgiye göre, Gülizar Kartal (20), merkez Yüreğir ilçesi Akarca Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan fosseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak istedi.

Dengesini kaybederek çukura düşen genç kadının sesini duyan kayınvalidesi Rahime Kartal onu kurtarmak için kuyuya sarktı ancak başarılı olamadı.

Daha sonra beline ip bağlanıp çukura sarkan bir kişi kadınları kuyudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülizar Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı kurtulan Rahime Kartal ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Acı haberi öğrenen genç kadının yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Gülizar Kartal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.