FOX spikeri ve Sözcü'nün iftirasına flaş yalanlama

İşte Sözcü Gazetesi'nin de yayınladığı yalan haberle ilgili ayrıntılar...

EŞİNE BYLOCKÇU, BAKANA BOŞANMA İFTİRASI!

Fox TV ve Sözcü'den gazetecilik skandalı! FOX'un kritik dönemlerde gerçekleştirdiği provokasyonlarla ünlü spikeri İsmail Küçükkaya yaptığı yalan haberde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya eşinin Bylock'çu olduğu ve bunun ortaya çıkmasıyla boşandığı iftirasını attı!

NE DEDİ?

'Eşinde ByLock çıkan bakan kim?' haberi kısa sürede yalanlanan Küçükkaya ve FOX TV'ye sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü.

BAKANDAN JET YALANLAMA

Sözcü Gazetesi tarafından da kullanılan haberle ilgili derhal harekete geçen Bakan Betül Sayan Kaya, twitterdan açıklama yaparak, haberin tamamen asılsız olduğunu ve iftiralara karşı hukuki işlem başlatılacağını açıkladı. Bakan Kaya, "Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır. İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum" dedi.