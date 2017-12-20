Fransa, büyümede Avro Bölgesi'nin gerisinde kaldı

INSEE'den yapılan açıklamada, Fransa'nın, 2011'den bu yana büyümede en yüksek rakamlara ulaşarak bu yıl yüzde 1,9 büyüyeceği kaydedildi.

Açıklamada, 2018'in ilk iki çeyreğinde de ülkede büyümenin 0,5 olarak gerçekleşmesinin beklendiği ve bu ritmin sabitlenmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Fransa Merkez Bankası, 2017 için Fransa'da ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,8 olarak açıklarken, Avrupa Komisyonu bu rakamın 1,6 olacağını duyurmuştu.

Avrupa Komisyonu, Avro Bölgesi'nde ise 2017 büyümesinin yüzde 2,2 olacağını belirtmişti.

İşsizlik verileri

Açıklamada, Fransa'da yüzde 9,7 olan işsizlik oranının 2018'in ortalarında yüzde 9,4 olarak gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Bu yılın ortasında yüzde 9,5 olarak gerçekleşen ve son 5 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçen işsizliğin, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9,7'ye çıktığı, yılın son çeyreğinde ise yüzde 9,5 olmasının beklendiği bildirildi.