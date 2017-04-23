Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan Nusret'li oy çağrısı
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için bugün halk sandık başına gidiyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajda, halka oy kullanma çağrısında bulunurken dünyaca ünlü Türk fenomen Nusret'in fotoğrafını paylaştı.
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için bugün halk sandık başına gidiyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajda, halka oy kullanma çağrısında bulunurken dünyaca ünlü Türk fenomen Nusret'in fotoğrafını paylaştı.
Fransa İçişleri Bakanlığı yayınladığı mesajda oy kullanma çağrısı yaparken, vatandaşlarına "Yaşadığınız şehire bağlı olarak 19.00 veya 20.00'ye kadar oy kullanmak için vaktiniz var" hatırlatması yapıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.