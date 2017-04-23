Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar belli oldu
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur oylaması bugün yapıldı. İlk sonuçlara göre, Macron ve Le Pen 2.tura kaldı. 1.turda Macron yüzde 23,7, Le Pen yüzde 21,7 oranında oy aldı.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur oylaması bugün yapıldı. İlk sonuçlara göre, Macron ve Le Pen 2.tura kaldı. 1.turda Macron yüzde 23,7, Le Pen yüzde 21,7 oranında oy aldı.
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