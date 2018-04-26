Fransa'da Marmara Üniversitesi'ne bağlı İslami ilimler-ilahiyat akademik birim kurulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Strazburg kentinde İslami ilimler-ilahiyat alanında akademik birim kurulması kararlaştırıldı.



Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığının 15 Mart 2018 tarihli yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu maddesine göre verildi.