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Fransa'da Marmara Üniversitesi'ne bağlı İslami ilimler-ilahiyat akademik birim kurulacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'da İslami ilimler-ilahiyat alanında akademik birim kurulacak.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Strazburg kentinde İslami ilimler-ilahiyat alanında akademik birim kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığının 15 Mart 2018 tarihli yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu maddesine göre verildi.

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