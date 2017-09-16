Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fransa'da tiroit ilacının yan etkileri davalık oldu

'Levothyrox' adlı ilacın yeni versiyonunun yan etkilere neden olması sebebiyle eski versiyonu tekrar piyasaya sürüldü

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa Tiroit Hastaları Derneği, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda üretici firmanın "başkalarının hayatlarını tehlikeye attığı" ve "hile yaptığı" suçlamalarına yer verildi.

Diğer taraftan üretici firma Merck Serono, Mart 2017'de yeni formülünü çıkardıkları ilacın eski formülüne dönüldüğünü açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yaptığı açıklamada, Levothyrox kullanan 3 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmalarda, ilacın kramp, baş ağrısı, saç kaybı, uyku hali gibi bazı yan etkilerinin tespit edildiğini bildirmişti.

Fransa'da 9 bin kişinin ilacın yan etkilerine maruz kaldığını belirlediklerini dile getiren Buzyn, araştırmanın sonuçlarının gelecek ay yayımlanacağını kaydetmişti.

Fransa, yeni formülün piyasaya sürüldüğü ilk ülke olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik FETÖ'den gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik FETÖ'den gözaltına alındı

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA