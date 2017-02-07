Fransa'nın Trump'ı Le Pen seçim kampanyasına başladı

Fransa için seçimler yılı olacak 2017'de 43 milyon seçmenin önce cumhurbaşkanını ardından da milletvekillerini seçmesi bekleniyor. 23 Nisan 2017 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuyla başlayacak süreç, 18 Haziran'da milletvekillerinin de seçilmesiyle son bulacak.

"FRANSA'NIN TRUMP'I" LE PEN

Seçimin favorilerinden olan Ulusal Cephe Lideri Marine Le Pen, milliyetçi ve göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen ve bir çok kesim tarafından "ırkçı" olarak tanımlanan bir aday. Babası Jean Marie Le Pen tarafından kurulan Ulusal Cephe ile son belediye seçimlerinde 8 belediye kazanma başarısı gösteren Le Pen yükselişi süren sürpriz bir isim.

KOYU BİR İSLAM KARŞITI

Paris saldırısından sonra Fransa'da yükselen islamofobinin güçlendirdiği Le Pen'in seçim kampanyasında İslam karşıtı söylemler önemli bir yer tutuyor.

"Nazi sempatizanı" olmakla eleştirilen babasının aksine birçok kesime karşı daha hoşgörülü olan ve merkeze daha yakın siyaset yapan Le Pen, İslam'a yönelik katı söylemlerini ise her geçen gün biraz daha artırıyor.

Kazandığı belediyelerin sınırları içerisindeki okullarda müslüman öğrencilere yönelik domuz içermeyen alternatif yemek uygulamasını kaldıran Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda müslümanlara yönelik ulusal çapta çok sayıda yaptırım vaat ediyor.

"Küreselleşme ve Radikal İslam en büyük tehdit. Kadınların etek giymesini, kafelere gitmesini yasaklayacaklar" diyen Le Pen, Rusya ve ABD'nin yakınlaşarak "Radikal İslam"a karşı savaşması gerektiğini belirtiyor.

Rusya'nın Kırım'ın sahibi olduğunun tanınması gerektiğini de belirten Le Pen, Trump gibi, rakiplerinin aksine Rusya'ya olumlu bakmasıyla biliniyor.

Daha geniş bir kitleye hitap etmek için "Irkçı" imajından uzaklaşmak isteyen Le Pen, hayvansever olduğu şeklinde bir algı imajı oluşturmaya çalıştı. Çok sayıda kişi tarafından "amatörce" ve "komik" bulunan bu çalışmaya, "Kedileri Le Pen'den kurtaracağız" şeklinde yorumlar yapıldı.

BANA "MADAM FREXIT" DEYİN

Avrupa Birliği'ni başarısız bir oluşum olarak bulduğunu her fırsatta dile getiren ve Almanya'nın lider rolünden rahatsız olan Le Pen, seçilmesi durumunda birlikteki konumlarını müzakere edeceğini ve gerekirse Brexit benzeri bir referandum ile birlikten ayrılmayı düşüneceklerini belirtiyor ve ekliyor: Bana Madam Frexit deyin.

"FRANSA KENDİNİN OLMAYAN SAVAŞLARA GİRMEMELİ"

Fransa'nın, kendisinin olmayan savaşların içerisine çekilmesine izin vermeyeceğini belirten Le Pen, NATO'dan ayrılmayı da gündeminde tutuyor.

Kendi deyimiyle "akılcı bir himayeciliği" savunan Le Pen, Ceta ve TTIP gibi serbest ticaret anlaşmalarına da karşı çıkıyor ve Schengen Bölgesi'nden ayrılma ve ulusal para birimi uygulamasına geri dönülmesi gerektiğini savunuyor.

"ALMANYA SIĞINMACILARI KÖLE OLARAK KULLANACAK"

Sıkça göçmen karşıtı açıklamalar da yapan Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ülkenin kapısını göçmenlere kapatmayı vaad ediyor.

Almanya'yı da sığınmacılardan istifade etmekle suçlayan Le Pen, yaşlanan Alman nüfus için göçmenlerin ucuz işgücü olarak getirildiğini ve köle gibi çalıştırılacağını iddia ediyor.