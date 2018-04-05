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Fransız DJ uyuşturucu kuryesi çıktı

İstanbul polisi, İstanbul ve Dalaman’da birçok mekânda DJ’lik yaptığı belirlenen Yannick Michel B.'yi Atatürk Havalimanı’nda gözaltına aldı. Fransız DJ’in valizinden 2 milyon 680 lira değerinde uyuşturucu madde çıktı.

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İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, Hollanda Amsterdam’dan Atatürk Havalimanı’na gelen Yannick Michel B.’yi şüphe üzerine takibe aldı. İstanbul ve Dalaman’da birçok mekânda DJ’lik yaptığı belirlenen Yannick Michel B., gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen ‘yeşil hattı’ geçti. Bu sırada ekiplerin gözaltına aldığı Fransız DJ’in valizini önce narkotik dedektör köpekler Csonti ve Csacsi kontrol etti.
 
Köpeklerin tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı, valizin taban kısmına zulalanmış poşetlerden 3917 ecstasy hap, 12bin 500 LSD sentetik uyuşturucu ve 2102 gram kubar esrar çıktı. Yakalanan uyuşturucuların toplam değerinin 2 milyon 680 lira olduğu açıklandı. Habertürk Gazetesi'nin haberine göre Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen Yannick Michel B. tutuklandı.
 
(Yenişafak)

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