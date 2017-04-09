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Fransız Konsolos Yardımcısı balon kazasında hayatını kaybetti

Kapadokya'da bu sabah saatlerinde meydana gelen balon kazası sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenin, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda görevli Konsolos Yardımcısı Vincent Fabien Christophe Caumontat Toujat olduğu öğrenildi.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında balonun yüksek gerilim hattına çarptıktan sonrası düşmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin ismi belli oldu. Fransa vatandaşı olan Vincent Fabien Christophe Caumontat Toujat'ın, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Konsolos Yardımcısı olduğu öğrenildi.
 
Kazada hayatını kaybeden başkonsolos yardımcısının cenazesi, Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

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