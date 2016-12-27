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Freni boşalan yakıt tankeri şehrin içine daldı, facianın eşiğinden dönüldü

Erzincan da freni boşalan yakıt tankeri polisin zamanında müdahalesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Erzincan’a gitmek üzere yola çıkan 34 TE 2643 plakalı yakıt tankeri Sakaltutan mevkiinde frenin boşalması üzerine tanker şoförü polis ekiplerine durumu haber verdi. Polis ekipleri ihbarın ardından şehir merkezine doğru seyir eden tankerin bir faciaya yol açmaması için ekipler tankerin seyir edeceği yol güzergâhında önlem alarak yolu boşalttı. Tanker şoförü ise yol boyunca zik zak yapıp, aracın tekerlerini kaldırıma sürterek aracı durdurmaya çalıştı.

Tanker polisin zamanında müdahalesi ve tanker şoförünün aracın kontrol hakimiyetini kaybetmemesiyle yaklaşık 20 kilometrelik yol almasının ardından şehrin çıkış noktasında durduruldu. Aracın durdurulduğu yere tankerin tekerleklerinden çıkan duman sebebiyle itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tekerleklere soğutma çalışması yaparak, yangının çıkmasını engelledi. 

 

 

 

Olayın şoku ile tanker şoförü sağlık kontrolü için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, yakıt tankeri ise başka bir TIR aracı ile yolun ortasından çekildi.

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