Freni boşalan yolcu otobüsü kameralara yansıdı
Tokat’ta freni boşalan yolcu otobüsünü yokuş yukarı yola süren şoförün yolcuları kazadan kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
Batman’dan Çorum’a seyir halinde olan Cemal Erdaş idaresindeki 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsünün frenleri Tokat girişinde boşalmış, otobüs şoförünün soğukkanlılığını koruması muhtemel bir faciayı önlemişti. Saat 04.38’de meydana gelen kaza, yol üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsünün yokuş yukarı yola manevra yaptığı görülüyor.
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