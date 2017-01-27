Freni boşalan yolcu otobüsü kameralara yansıdı

BM'den 'Cenevre' açıklaması: Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Sözcüsü Yara Sharif, Cenevre'de 8 Şubat'ta başlaması planlanan Suriye görüşmelerinin ertelendiğine yönelik haberlere ilişkin, "Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.