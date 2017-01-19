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Freni patlayan midibüs dehşet saçtı : 9 yaralı

Antalya'da freni patlayan midibüsün neden olduğu ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Murat B. yönetimindeki servis midibüsü, Dumlupınar Bulvarı tali yolunda freninin patlaması sonucu önünde seyreden Yüksel A.'nın kullandığı halk otobüsüne çarptı.

Halk otobüsü de önündeki Ramazan D. yönetimindeki otobüse, bu otobüs de Hulusi M.'in kullandığı otomobile çarparak durabildi.

Kazada servis midibüsü ve halk otobüsündeki 9 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine ulaşımın sağlandığı tali yol, kısa süreliğine trafiğe kapandı.

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