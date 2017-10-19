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FSM Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı, şeritler kaldırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde, Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde, otoyol üzerinde güvenlik amacıyla kurulan çelik konstrüksiyon takların çalışmaları tamamlanarak şeritler kaldırıldı.

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Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde, Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde, otoyol üzerinde güvenlik amacıyla kurulan çelik konstrüksiyon takların çalışmaları tamamlandı.

Geçen ay başlatılan çalışmalar kapsamında, köprü trafiğinin her iki yönde birer şerit kapatılmasıyla üçer şerit üzerinden sağlandığı trafik, bu akşam 18.00 itibariyle normale döndü.

Şeritlerin açılmasının 7 Kasım'da tamamlananması planlanırken, 24 saat esasına göre çalışmaların hızlandırıldığı köprüde, ilk geçiş esnasında sürücüler klakson çalarak geçişlerini yaptı.

Köprünün her iki yönünün trafiğe açılmasının ardından, araç yoğunluğunda azalma görüldü.

Yapılan çalışma sayesinde bundan sonra takların altından 4 şeritli araç geçişi sağlanabilecek.

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